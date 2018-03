Skripal, Razov: campagna pressione Ovest ha dato risultati opposti

Napoli, 23 mar. - Il caso dell'avvelenamento dell'ex ufficiale dell'intelligence militare russa (Gru) Sergey Skripal non ha avuto l'effetto sperato sulla rielezione di Vladimir Putin, ma esattamente l'opposto. È la posizione dell'ambasciatore della Federazione Russa in Italia, Sergey Razov, intervenuto al quarto seminario italo-russo in corso a Napoli.

"La campagna di pressione organizzata da alcuni partner contro la Russia ha ottenuto - ha detto - il risultato opposto cioè il consolidamento della nazione intorno il proprio leader".