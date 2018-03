Napolitano: chiunque governi no a violenza o indulgenza a fascismo

Roma, 23 mar. - "Nell'ulteriore sviluppo del confronto politico-istituzionale sulla base del voto del 4 marzo, bene comune da garantire al Paese - chiunque sia chiamato a governare - è la non violenza, lo scongiurare la violenza, in tutte le sue motivazioni e le sue forme". Lo ha detto il presidente emerito della Repubblica e senatore a vita Giorgio Napolitano, aprendo la prima seduta della nuova legislatura a Palazzo Madama.

"Sappiamo dove possono condurre le spirali di violenza. Non dimentichiamo gli anni '70; abbiamo appena ricordato l'anniversario della strage di Via Fani e quindi del rapimento e della tormentosa prigionia di Aldo Moro fino alla sua barbara uccisione. Ci resta e ci è caro il prezioso lascito della sua riflessione autocritica, del suo messaggio di libertà e di dialogo", ha aggiunto Napolitano. "Il confronto politico va tenuto libero anche da qualsiasi nostalgia o indulgenza verso il regime della violenza che col fascismo ha dominato per vent`anni l`Italia", ha concluso.