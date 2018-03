Milano, 23 mar. - "E' solo una societarizzazione per capire meglio cosa stiamo facendo in questo settore specifico. Non ci sono negoziazioni di alcun tipo". Così a margine di un convegno a Milano Franco Moscetti, Ad del Sole 24 Ore, ha risposta a una domanda sul riassetto di Radiocor, l`agenzia di stampa del gruppo.

In merito alle ipotesi di fusione con altre agenzie stampa, come Agi o Lapresse, Moscetti ha risposto: "Tutte illazioni che non hanno senso. Scrivetelo perché è esattamente così".