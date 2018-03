Napolitano: rispettare elettori, candidato a governo chi ha vinto

Roma, 23 mar. - "Sulla scena politica nazionale il voto del 4 marzo ha determinato un netto spartiacque, a inequivocabile vantaggio dei movimenti e delle coalizioni che hanno compiuto un balzo in avanti clamoroso nel consenso degli elettori e che quindi di fatto sono oggi candidati a governare il paese". Lo ha ribadito il senatore a vita Giorgio Napolitano nel suo discorso in Senato per l'apertura della diciottesima legislatura.

"In pari tempo, il partito che nella scorsa legislatura aveva guidato tre esecutivi ha subìto una drastica sconfitta ed è stato respinto all'opposizione", ha aggiunto Napolitano, ribadendo che "occorre comunque corrispondere alle scelte del corpo elettorale e delineare la strada per il prossimo futuro del Paese. E alcuni elementi possono concorrere ad allargare l'orizzonte".