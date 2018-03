Roma, 23 mar. - Lungo applauso in aula al Senato per la senatrice a vita Liliana Segre, alla sua prima seduta dopo la nomina dal parte del capo dello Stato Sergio Mattarella. Tutti i senatori si sono alzati in piedi e le hanno tributato un lungo applauso quando il presidente dell`assemblea Giorgio Napolitano ha letto in Aula dell`avvenuta nomina.

"Rivolgo un caloroso e rispettoso saluto di benvenuto alla nuova collega", ha detto Napolitano.