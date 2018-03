Insediamento Camera in tilt, black out impedisce le dirette tv

Roma, 23 mar. - Montecitorio in tilt alla seduta inaugurale della nuova Camera della diciottesima legislatura. Un black out sta da tempo impedendo le numerose dirette televisive previste dalle postazioni tv ad hoc installate nei gazebo nel cortile interno adiacente il Transatlantico. I gruppi elettronici installati per l'occasione non stanno funzionando a dovere. Sono sufficienti a mala pena per alimentare le riprese con le telecamere ma non c'è collegamento audio fra le postazioni televisive e la varie trasmissioni in cui gli inviati a Montecitorio dovrebbero intervenire. Il nervosismo non manca. I tecnici sono al lavoro ma è stato spiegato che la soluzione del problema richiederà un pò di tempo e non è detto arrivi prima dell'inizio della seduta inaugurale della nuova legislatura.