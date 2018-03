Roma, 23 mar. - Allarme a Londra per la segnalazione di un pacco sospetto nella City. Lo riferiscono media inglesi.

"Abbiamo messo cordoni attorno a St Mary Axe a causa di una segnalazione della presenza di un pacchetto sospetto in Bury Street ricevuto alle 8.56", ha detto in un tweet un portavoce della polizia cittadina come riporta il Sun sul suo sito online. (Segue)