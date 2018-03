Natuzzi crea joint venture con Kuka che punta a espansione in Cina -2

Roma, 23 mar. - Gli Accordi prevedono che alla Joint-Venture sarà garantita la licenza di distribuzione perpetua ed esclusiva dei marchi Natuzzi Italia, Natuzzi Editions e altri marchi della Società nel Territorio, a fronte di un corrispettivo pari a 15 milioni di euro (incluso nei 65 milioni investiti in totale da Kuka). Natuzzi si riserva il diritto di utilizzare i marchi Natuzzi Italia, Natuzzi Editions e altri marchi per tutte le attuali attività produttive, incluse quelle eseguite sul Territorio, e per la distribuzione dei prodotti Natuzzi in Paesi diversi dal Territorio.

Il completamento della transazione, si legge, è vincolato all`ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi di regolamentazione, dell`approvazione degli azionisti di Kuka relativamente a determinati accordi collegati alla transazione e sottoscritti da Natuzzi e le sue controllate, oltre che alla soddisfazione di alcune condizioni di prassi. Nel rispetto di queste condizioni, il closing dell`operazione è previsto entro il 22 agosto 2018.