Natuzzi crea joint venture con Kuka che punta a espansione in Cina

Roma, 23 mar. - Natuzzi ha annunciato di aver siglato un accordo di joint-venture con la Kuka di Shanghai, con l'obiettivo di puntare all'espansione del network retail della in tutta la Cina continentale, oltre a Hong Kong e Macao. Parallelamente, secondo quanto riporta un comunicato, la Joint-Venture e Kuka hanno raggiunto un accordo per la compravendita e la sottoscrizione di azioni in Natuzzi Trading (Shanghai) Co, Ltd.

Gli accordi sono stati siglati a seguito dell`intesa preliminare datata 9 gennaio 2018. Secondo gli accordi sottoscritti, Natuzzi e Kuka saranno possessori, rispettivamente, del 49% e del 51% delle azioni della Joint-Venture. La Joint-Venture distribuirà i prodotti a marchio Natuzzi Italia e Natuzzi Editions, attraverso una rete di negozi monomarca gestiti direttamente e in franchising su tutto il Territorio, e attraverso negozi online.

Kuka investirà un totale di 65 milioni di euro, dei quali: 35 milioni di euro nella Joint-Venture attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale pari a 567.869 dollari USA della Joint-Venture; 30 milioni di euro saranno pagati da Kuka alla Società per la cessione di quote sociali della Joint-Venture pari a 486.744 dollari.(Segue)