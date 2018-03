Roma, 23 mar. - Bisogna "fare leva sull'interesse generale dell'Italia" per uscire dall'impasse sulla formazione del governo e l'avvio della legislatura, ed è chiaro "che l'Europa resta il solo ancoraggio per un'Italia che voglia contare", "nessuno può pensare di ripartire da zero". Lo ha detto il presidente emerito della Repubblica e senatore a vita Giorgio Napolitano, aprendo la prima seduta della nuova legislatura a Palazzo Madama.