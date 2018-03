Theresa May: leader Ue vogliono esenzione permanente da dazi Usa

Bruxelles, 23 mag. - I leader europei puntano a un'esenzione permanente dai dazi imposti dagli Stati Uniti sulle importazioni di acciaio e alluminio, dopo la decisione del presidente Donald Trump di sospendere fino al prossimo 1 maggio la loro applicazione nei confronti dell'Ue.

"Sono felice che hanno annunciato un'esenzione temporanea per l'Ue - ha detto la premier britannica Theresa May al suo arrivo per la seconda giornata di lavori del Consiglio europeo - quello a cui lavorerò oggi con i miei colleghi europei è come garantire un'esenzione permanente all'Ue dai dazi".

Parlando da Parigi, il Commissario Ue per gli Affari economici, Pierre Moscovici, ha detto che la decisione di Trump è "temporanea e richiederà scambi con Washington e dobbiamo prepararci a ogni eventualità". In via precauzionale, la Commissione ha redatto una lista di possibili contromisure ai dazi americani.