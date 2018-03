Al Senato inizia la prima seduta. Renzi in aula, assente Salvini

Roma, 23 mar. - È iniziata in aula al Senato la prima seduta della XVIII legislatura, presieduta del presidente emerito Giorgio Napolitano. L'emiciclo è quasi gremito. Tra i banchi del Pd Matteo Renzi, seduto tra Francesco Bonifazi e Teresa Bellanova, più a sinistra l'ex presidente del Senato Pietro Grasso, senatore di Leu, ancora assente il leader della Lega Matteo Salvini, mentre fa il suo ritorno tra i banchi di Palazzo Madama Umberto Bossi dopo sette legislature da deputato.

Durante l'intervento di apertura di seduta di Napolitano, Bossi si è alzato per andare a salutare Paolo Romani, capogruppo uscente di Forza Italia, in pole per la presidenza del Senato. Numerose le facce nuove soprattutto tra i banchi del Movimento 5 stelle, dove una senatrice tiene esposto sulla propria postazione un drappo con la scritta in rosso "No Tap".