Presidenze Camere, Leu: stallo per incapacità di fare proposte

Roma, 23 mar. - "Questi primi passaggi sono necessari ma completamente inutili, resta l'incapacità di mettere in campo una proposta e di offrire al Parlamento proposte su cui esprimere una valutazione, difficile farla in assenza di nomi messi in campo". Così Nicola Fratoianni di Leu commenta, intervistato a Rainews 24, lo "stallo" sull'elezione dei presidenti delle Camere.

"Credo che le figure che verranno proposte debbano avere l'obiettivo di rilanciare il lavoro del Parlamento visto che negli ultimi anni il governo ha spesso esondato occupando lo spazio del lavoro parlamentare" conclude.