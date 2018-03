Rifiuti, Conai ad Anci: non riduciamo accordo a questione economica

Palermo, 23 mar. - "Spero che tutto non si riduca ad una questione economica, con il solito assalto alla diligenza. Temi importanti da affrontare ce ne sono". Lo ha dichiarato il presidente Conai, Giorgio Quagliolo, a Palermo per le Giornate della Ricerca Corepla, in merito al prossimo accordo quadro sulla raccolta differenziata Anci-Conai, con l'attuale in scadenza nel 2019.

"La raccolta differenziata deve essere sviluppata sia in termini quantitativi sia qualitativi - ha aggiunto Quagliuolo -. Spero che la nostra controparte abbia la sensibilità e l'intelligenza di capire che non siamo una mucca da mungere pensando al tavolo di trattare solo le questioni economiche mentre ci sono questioni ben più importanti che dovrebbero essere risolte".