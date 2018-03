Presidenze Camere, Orlando: un dovere cercare un patto

Roma, 23 mar. - "Non possiamo decidere noi chi è il presidente della Camera o del Senato. Ma se si apre un ragionamento tra Tizio e Caio, e pensiamo che Tizio sia per tutti più di garanzia di Caio, allora dobbiamo incidere". Lo afferma in una intervista a Repubblica Andrea Orlando, convinto che "non ci siano le condizioni per fare alleanze" ma "non è neppure immaginabile che noi con il nostro 20% non partecipiamo alla dialettica parlamentare. Altrimenti tanto varrebbe non venire in Parlamento: che facciamo, ce ne stiamo a casa?".

Orlando ribadisce il concetto in un colloquio con la Stampa: "E' giusto che il Pd stia all'opposizione ma in questa fase non possiamo restare fermi, estranei persino alla dinamica parlamentare sulla scelta dei presidenti". Forse finirà con un patto tra Di Maio e Salvini, conclude Orlando, "ma certo non mi metto a fare il tifo affinché Salvini e Di Maio si mettano d'accordo".