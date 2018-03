Piazza Affari lima calo, giù industriali. Mps aggiorna minimo

Roma, 23 mar. - Piazza Affari lima il calo registrato in apertura. La flessione dell'indice Ftse Mib si riduce a -1,01%. L'andamento ribassista riguarda tutte le Borse europee in scia ai rovesci delle piazze azionarie asiatiche e statunitensi che hanno mal digerito i nuovi provvedimenti protezionistici del presidente Usa Donald Trump.

Tra i 40 big del listino milanese, segnano il passo soprattutto i titoli industriali, quali Cnh -2,28%, segue Stm -2,24%, poi Tenaris -2,14% e infine Banco Bpm -1,66%.

Il comparto bancario resta debole, con l'indice settoriale che segna -1,54%. Ipervolatile Mps. Il titolo della banca senese dopo una picchiata fino a 2,53 euro, il nuovo minimo storico, è risalito sulla scia di ricoperture di sostegno che hanno ricondotto i prezzi del titolo in area 2,62 euro.

"Il titolo non è difficile da muovere, sia in alto che in basso, in quanto è poco liquido, il flottante non arriva al 30%", commenta un trader.

La banca senese capitalizza ora poco sotto i 3 miliardi di euro, per il Tesoro azionista di Mps con una quota del 68% del capitale pagata 5,4 miliardi, la perdita potenziale sale intorno a 3,4 miliardi di euro.