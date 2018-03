Consiglio Ue indica periodo 23-26 maggio 2019 per elezioni europee -2

Roma, 23 mar. - Le ultime elezioni del Parlamento europeo hanno avuto luogo dal 22 al 25 maggio 2014. le elezioni europee si svolgono ogni cinque anni. Ai sensi della legge elettorale del 1976, le prossime elezioni per il Parlamento dovrebbero svolgersi dal 06-09 Giugno 2019. Poiché gli Stati membri hanno ritenuto 'impossibile' di tenere le elezioni in quel lasso di tempo, il Consiglio ha approvato all'unanimità, in conformità con la legge elettorale, di scegliere date alternative per le elezioni.