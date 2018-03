Cattolica Assicurazioni: Cda vara proposta nuova governance

Roma, 23 mar. - Il Cda di Cattolica Assicurazioni ha anticipato l'approvazione della Relazione sulla proposta di adozione di un nuovo Statuto sociale che sara sottoposta all'Assemblea degli azionisti in programma il prossimo 27-28 aprile. Lo comunica una nota della società.

Gli elementi piu significativi del nuovo sistema di governance proposto sono l'adozione modello monistico e riduzione del numero complessivo degli esponenti a 17 (attualmente 18 consiglieri e 5 sindaci effettivi), tenendo conto che le funzioni del nuovo CdA assorbiranno quelle proprie del collegio sindacale;abolizione del Comitato Esecutivo.

Poi soppressione del requisito di rappresentanza territoriale per i componenti il Consiglio di Amministrazione; conferma della soglia di partecipazione azionaria dei Soci persone fisiche (0,5%), e innalzamento di quella prevista per i Soci persone giuridiche (5%), peraltro estesa anche a enti collettivi e OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio).

Il superamento del limite non impedisce di detenere ulteriori azioni, senza perdere la qualifica di Socio. I diritti non patrimoniali restano esercitabili entro il limite delle soglie indicate;riconoscimento a favore dell'eventuale Lista di Capitale: 1 o 2 Amministratori sono tratti dalla lista che sia risultata prima per capitale diversa dalla Lista di Maggioranza, risultata prima con voto capitario (una testa un voto), e anche da quella di Minoranza, avendo ottenuto voti corrispondenti al 10% o al 15% del capitale sociale, qualunque sia il numero di Soci che l'abbia votata.