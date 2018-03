Usa, ex modella di Playboy racconta alla Cnn relazione con Trump

Washington, 23 mar. - Una ex modella di Playboy che sostiene di aver avuto una relazione di diversi mesi con Donald Trump nel 2006 ha raccontato alla Cnn che il presidente americano una volta cercò di pagarla dopo un rapporto sessuale. Karen McDougal si è rivolta martedì scorso a un tribunale di Los Angeles per contestare la clausola di riservatezza firmata nel 2016 per tacere sulla sua relazione di 10 mesi con Trump tra il 2006 e il 2007. Nella sua denuncia l'ex modella ha detto di aver ricevuto 150.000 dollari per il suo silenzio.

"Dopo aver avuto un rapporto, lui ha cercato di pagarmi e io non sapevo come prenderla - ha detto McDougal alla Cnn, raccontando per la prima volta la sua relazione con Trump - Io l'ho guardato e ho detto 'Io non sono quel tipo di donna'. Allora lui mi ha guardato e mi ha detto 'Oh, tu sei veramente speciale'". (Segue)