Siria, arrivato a Idlib primo gruppo di ribelli uscito da Ghouta

Roma, 23 mar. - Il primo gruppo di combattenti e civili che ha lasciato ieri la Ghouta Orientale, alle porte della capitale siriana, "è arrivato questa mattina a Idlib", provincia nel Nord-Ivest siriano, l'unica ancora non controllata dal regime del presidente Bashar al Assad. Lo ha riferito l'Osservatorio siriano per i diritti umani, una ong con sede a Londra che conta su una estesa rete di attivisti in tutto il Paese.

Si tratta del primo sgombero di miliziani ribelli dalla Ghouta orientale, teatro dallo scorso 18 febbraio di una violenta offensiva aerea e terrestre delle truppe governative, costata al vita a centinaia di civili.

Il ritiro dall'enclave ribelle - che potrebbe durare vari giorni - è stato reso possibile da un accordo fra il regime e il gruppo armato di Ahrar al-Sham, che controlla la zone di Harasta: in totale 1.580 persone, fra cui 413 combattenti, che hanno lasciato ieri l'enclave.