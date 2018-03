Bossi: Salvini guardi al Pd, andare con M5s salto nel vuoto

Roma, 23 mar. - "Con la sinistra, dobbiamo trattare con la sinistra". Lo afferma in una intervista al Corriere della Sera Umberto Bossi. "Salvini e Di Maio? Chi si assomiglia si piglia, ma noi non possiamo andare con quelli là - sottolinea -. Per il Paese sarebbe un salto nel vuoto. La ricetta dei 5Stelle ci porta alla Cassa del Mezzogiorno. E invece dobbiamo subito intervenire perchè l'Italia è seduta su tre bombe atomiche" che sono "il sistema pensionistico, i giovani e la sanità".

Insomma, aggiunge Bossi, "io avrei trattato molto più con la sinistra che con i 5stelle. Perchè li conosciamo, perchè sappiamo cosa è il Pd, perchè ci aiuterebbero a portare a casa l'autonomia" dato che "la questione settentrionale esiste e travolgerà tutti". Oggi, conferma Bossi, vedrà Silvio Berlusconi e "gli dirò che bisogna guardare di più al Pd e poi ho in testa un modo per uscire dall'impasse nel quale ci troviamo. Ma non lo racconterò certo ora".