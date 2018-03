Francia, legale Sarkozy farà appello contro controllo giudiziario

Parigi, 23 mar. - L'avvocato di Nicolas Sarkozy farà appello contro il controllo giudiziario imposto all'ex presidente francese, incriminato mercoledì nell'inchiesta su presunti finanziamenti illeciti ricevuti dalla Libia durante la campagna elettorale del 2007. Lo ha annunciato lo stesso legale Thierry Herzog all'emittente radifonica RTL.

Questo controllo giudiziario, il primo per un ex capo di Stato, vieta a Sarkozy di incontrare nove protagonisti della vicenda, fra cui due suoi fedelissimi, Claude Guéant e Brice Hortefeux, e di recarsi in Libia, Egitto, Tunisia e Sudafrica.