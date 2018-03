Spagna, fumata nera per elezione Turull a presidenza Catalogna -2

Roma, 23 mar. - Malgrado le pressioni degli altri partiti indipendentisti, l'astensione già annunciata dai radicali alla vigilia è stata confermata poco prima del dibattito dal consiglio politico della Cup, dal momento che l'accordo fra Junts per Catalunya ed Erc per investire Turull non conterrebbe secondo i radicali sufficienti elementi di progresso verso l'indipendenza.

Turull - che nel corso del suo intervento non ha fatto alcun accenno alla Repubblica catalana, ribadendo la sua offerta di dialogo con Madrid - non aveva quindi alcuna possibilità alla prima votazione senza i quattro voti della Cup. Tuttavia anche alla seconda votazione non avrebbe la maggioranza semplice, dal momento che Carles Puigdemont e Toni Comin, i due deputati indipendentisti all'estero, non potrebbero votare né vi sarebbe il tempo necessario perché possano rinunciare al seggio.

Soprattutto, Turull potrebbe essere già in carcere e dichiarato ineleggibile, il che obbligherebbe di nuovo il blocco indipendentista a trovare una soluzione alternativa.