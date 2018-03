Cina minaccia dazi su prodotti Usa:"Non temiamo guerra commerciale" -3

Pechino, 23 mar. - Ieri il presidente americano Donald Trump ha firmato un memorandum con cui gli Stati Uniti stabiliscono dazi per circa 60 miliardi di dollari su oltre 100 prodotti cinesi. In risposta la Cina ha pubblicato un elenco di 128 prodotti americani, divisi in due gruppi: il primo gruppo, da tassare al 15%, comprende prodotti come frutta fresca, vino, etanolo o ginseng, che nel 2017 hanno rappresentato quasi un miliardo di dollari di importazioni in Cina; il secondo gruppo, da tassare al 25%, comprende carne suina e alluminio riciclato, per circa 2 miliardi di importazioni.

L'elenco diffuso da Pechino non include la soia, che gli americani hanno esportato lo scorso anno per 14 miliardi di dollari. Se venisse presa di mira anche la soia, le conseguenze potrebbero essere gravi per gli agricoltori statunitensi, soprattutto negli Stati che hanno votato Tump alle elezioni del 2016.

Pechino "invita gli Stati Uniti a rispondere il più rapidamente possibile alle preoccupazioni della Cina" per "evitare di danneggiare la cooperazione" tra i due paesi, ha aggiunto il ministero.