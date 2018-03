Cina minaccia dazi su prodotti Usa:"Non temiamo guerra commerciale" -2

Pechino, 23 mar. - La Cina ha minacciato di imporre dazi su tre miliardi di importazioni di prodotti statunitensi, in risposta alle misure annunciate ieri da Washington, sottolineando di "non aver paura di una guerra commerciale".

"La Cina non vuole una guerra commerciale, ma non ha assolutamente paura di una guerra commerciale", ha ammonito il ministero del Commercio cinese in una dichiarazione rilasciata dopo la diffusione della lista dei prodotti americani che potrebbero essere colpiti. (Segue)