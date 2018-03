Campania in testa per esportazioni da Sud italiano verso Mosca

Napoli, 23 mar. - Un forum per far scoprire tutte le opportunità che Napoli e la Campania riserva ai russi e al loro business. Si svolge oggi il IV Seminario italo-russo di Conoscere Eurasia nell'antica capitale delle due Sicilie. E non è il primo appuntamento quest'anno per arrivare al Forum internazionale di San Pietroburgo, la Davos russa. "Il calcio d`inizio sono stati Milano e Genova: due seminari ormai tradizionali di Conoscere Eurasia che abbiamo già tenuto a febbraio", ha affermato Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia. "Con Napoli abbiamo rapporti storici, consolidati. A Napoli fermeremo la nostra attenzione sul settore agroindustriale. E anche sul settore turistico, in particolare".

Il tutto proprio mentre cresce l`export campano verso la Russia e la regione guida le esportazioni meridionali verso Mosca. All`evento partecipano anche Sergey Razov, Ambasciatore della Federazione Russa in Italia, e Pasquale Terracciano, Ambasciatore d'Italia nella Federazione Russa alla sua prima visita italiana dopo il suo insediamento diplomatico a Mosca. "Sarà presente l`ambasciatore italiano, l`ambasciatore russo, e dalla Campania vengono i più grandi rappresentanti delle istituzioni e del business", ha affermato Fallico.

La Campania può aggiungere ai rapporti bilaterali "moltissimo", ha sottolineato il presidente di Conoscere Eurasia. "Sul profilo dello scambio, per quanto si siano incrementati i rapporti, siamo a un livello ancora molto basso. In termini assoluti. Io penso a tutta la filiera agroalimentare campana, che può essere utile. Ovviamente stiamo parliamo dei prodotti che non sono sanzionati. Il turismo. Per quanto l`anno scorso il turismo russo sia stato il volano all`interno del turismo in Campania, ci sono voli diretti tra Mosca e Napoli, ancora ci sono amplissimi spazi da conquistare".