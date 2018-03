Usa formalizzano contratti con Riad per oltre un mld Usd in difesa

New York, 23 mar. - Fino a questo momento il tour americano del principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, ha fruttato al governo americano oltre un miliardo di dollari di contratti nella difesa. Gli Stati Uniti hanno formalmente approvato quei contratti ieri mentre MBS continuava il suo viaggio.

Il dipartimento di Stato ha confermato di avere dato il via libera ad accordi per 670 milioni di dollari in missili anticarro, per 106 milioni nella manutenzione di elicotteri e per 300 milioni in ricambi per veicoli da terra.

Un funzionario americano ha riferito che Washington stava lavorando all'accordo dallo scorso anno, quando il presidente Donald Trump si recò in visita ufficiale in Arabia Saudita. In quell'occasione il leader Usa siglò un'intesa su contratti per un valore complessivo di oltre 100 miliardi di dollari. Quell'intesa però non era stata ancora formalizzata.