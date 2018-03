Yemen, Amnesty: armi Usa e Gb a coalizione saudita uccidono civili -5

Roma, 22 mar. - Secondo dati forniti nel febbraio 2018 dall'Ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, dal marzo 2015 in Yemen sono stati uccisi almeno 5974 civili e ne sono stati feriti altri 9493.

L'Ufficio per il coordinamento degli aiuti umanitari delle Nazioni Unite (Ocha) ha dichiarato che oltre 20 milioni di persone, ossia l'80 per cento della popolazione yemenita, hanno bisogno di aiuti umanitari. In un rapporto pubblicato nelle ultime settimane, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha affermato che i profughi interni sono più di due milioni.

In uno sviluppo positivo, nel settembre 2017 il Consiglio Onu dei diritti umani ha approvato una risoluzione che chiede a un gruppo di esperti di indagare sulle violazioni commesse da tutte le parti coinvolte nel conflitto dello Yemen e di identificarne ove possibile i responsabili.

Il 15 marzo 2018 il Consiglio di sicurezza ha adottato una Dichiarazione presidenziale sulla situazione umanitaria in Yemen. La Dichiarazione rappresenta un passo avanti per accertare le responsabilità di tutte le parti in conflitto nelle violazioni commesse e chiede, tra l'altro, il pieno accesso degli aiuti umanitari e delle importazioni commerciali così come il rispetto degli obblighi previsti dal diritto internazionale umanitario. Tuttavia, la Dichiarazione non ha previsto l'istituzione di alcun meccanismo di monitoraggio sull'attuazione delle sue disposizioni.