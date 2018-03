Yemen, Amnesty: armi Usa e Gb a coalizione saudita uccidono civili -2

Roma, 22 mar. - La mattina del 27 gennaio 2018 un attacco aereo della coalizione a guida saudita ha centrato l'abitazione della famiglia Naji ad al-Rakab, nella provincia meridionale di Ta'iz. Roweyda e i suoi figli, di 10 e sei anni, sono rimasti uccisi. Riyad e suo figlio di tre anni sono stati colpiti allo stomaco dalle schegge e un'altra figlia di un anno ha riportato ferite lievi.

Secondo le testimonianze raccolte da Amnesty International, l'abitazione era ad almeno tre chilometri da qualsiasi obiettivo militare e in quel momento nella zona non c'erano combattenti. Analizzando un video girato poco dopo l'attacco aereo, Amnesty International ha verificato che era stato portato a termine con una bomba da 500 tonnellate, la GBU-12 a guida laser, prodotta negli Usa dalla Lockheed Martin.

Nell'agosto 2017, un attacco notturno della coalizione a guida saudita in una zona residenziale della capitale Sana'a aveva ucciso 16 civili e ne aveva feriti altri 17, in maggioranza bambini. In quel caso a provocare la strage era stata un'altra bomba made in Usa fabbricata dalla Raytheon.

Non si è trattato, ha sottolineato Amnesty International, di casi isolati. Dall'inizio del conflitto l'organizzazione per i diritti umani ha documentato 36 attacchi aerei della coalizione a guida saudita che paiono aver violato il diritto internazionale umanitario e che nella maggior parte dei casi possono costituire crimini di guerra. Questi attacchi hanno causato 513 morti (tra cui almeno 157 bambini) e 379 feriti tra la popolazione civile. (Segue)