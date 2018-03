Yemen, Amnesty: armi Usa e Gb a coalizione saudita uccidono civili

Roma, 23 mar. - L'attacco del 27 gennaio da parte della coalizione a guida saudita in cui una bomba made in Usa ha distrutto un'abitazione civile, ferendo o uccidendo sei componenti della stessa famiglia, è solo l'ultimo di una lunga serie di possibili crimini di guerra documentati da Amnesty International negli ultimi tre anni in Yemen.

Dal 25 marzo 2015, giorno in cui è iniziata la campagna militare della coalizione a guida saudita contro il gruppo armato huthi, Amnesty International ha registrato violazioni del diritto internazionale umanitario da parte di tutti i partecipanti al confitto.

"Tre anni dopo, il conflitto dello Yemen non dà segni di regressione e tutte le parti continuano a infliggere orribili sofferenze alla popolazione civile. Scuole e ospedali sono in macerie, centinaia di persone hanno perso la vita e milioni sono gli sfollati con un disperato bisogno di aiuti umanitari", ha dichiarato Lynn Maalouf, direttrice di Amnesty International per le ricerche sul Medio Oriente.

"Vi sono ampie prove che trasferimenti irresponsabili di armi alla coalizione a guida saudita hanno causato danni enormi alla popolazione civile yemenita. Ma questo non ha indotto Usa, Regno Unito e altri paesi - tra cui Francia, Italia e Spagna - a porre fine alle loro sistematiche forniture, del valore di miliardi di dollari, che hanno devastato le vite civili facendosi beffe del Trattato globale sul commercio delle armi", ha commentato Maalouf. (Segue)