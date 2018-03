Via McMaster, Trump sceglie un falco alla sicurezza: John Bolton

New York, 23 mar. - Continuano i cambiamenti all'interno del governo di Donald Trump, che aggiunge un nuovo falco nel suo esecutivo: questa volta a lasciare è il consigliere per la sicurezza nazionale, il generale H. R. McMaster, che sarà sostituito da John R. Bolton, ex ambasciatore americano alle Nazioni Unite, da sempre sostenitore di politiche aggressive a livello internazionale.

Bolton è il terzo consigliere per la sicurezza. McMaster aveva sostituito Michael T. Flynn il 27 febbraio del 2017, ma non era mai riuscito a sviluppare un buon rapporto con Trump. Flynn era stato costretto alle dimissioni dopo che aveva mentito al vicepresidente Mike Pence sui suoi contatti con persone vicine al governo russo.

L'uscita di McMaster non è certo una sorpresa anche se non era attesa: il generale stava discutendo da tempo con Trump questa possibilità poi, ha fatto sapere la Casa Bianca, il processo si è accelerato. (Segue)