Ei Towers: utile 2017 a 54,4 mln (+22,7%), cedola 2,05 euro

Milano, 22 mar. - Ei Towers ha chiuso l'esercizio 2017 con un utile netto di 54,4 milioni (pari al 20,7% dei ricavi), in crescita del 22,7% circa rispetto al 2016. I ricavi caratteristici si sono attestati 262,9 milioni, in aumento del 4,5%. Il cda, informa un comunicato, proporrà all'assemblea la distribuzione di un dividendo lordo di 2,05 euro per azione.

L'Ebitda adjusted si è attestato a 133,6 milioni (50,8% dei ricavi), il Mol (Ebit) a 131,1 milioni (49,9% dei ricavi) e il risultato operativo (Ebit) a 90 milioni (34,2% dei ricavi). La posizione finanziaria netta è risultata negativa per 317,7 milioni.

Sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, la società conferma per il 2018 il raggiungimento di un Ebitda adjusted "in linea con quello del piano già presentato al mercato e con il consensus" ed il mantenimento di "una leva finanziaria sostanzialmente il linea con quella di fine 2017, tenuto conto delle operazioni di M&A ad oggi prevedibili e della proposta di distribuzione di dividendi".

La controllata del gruppo del Biscione ha reso noto inoltre che il contratto pluriennale di fornitura dei servizi di ospitalità, assistenza e manutenzione delle reti digitali (full service) con Elettronica Industriale (Gruppo Mediaset) è stato rinnovato dal primo luglio 2018 fino al 30 giugno 2025. Il valore complessivo del contratto ammonta a 1,128 miliardi di euro (prima dell`indicizzazione al tasso di inflazione).

Ei Towers - che prevede che entro la fine dell`esercizio possa essere approvato e presentato al mercato il nuovo business plan pluriennale - ha sottolineato infine di aver "concluso con successo" il programma di buy-back: circa il 4,83% del capitale sociale è ora detenuto dalla società sotto forma di azioni proprie, in linea con l'obiettivo di riacquistare fino al 5% del capitale.