Tlc, Open Fiber: rinnovata convenzione con città di Torino

Roma, 22 mar. - La giunta Appendino ha approvato il rinnovo della convenzione con la società per continuare il piano di realizzazione di una rete a banda ultra larga. Lo comunica una nota di Open Fiber.

"C`è grande soddisfazione per il rinnovo della convenzione con l`amministrazione comunale di Torino - spiega Guido Garrone, Direttore Network & Operations Cluster A e B di Open Fiber - un risultato figlio del modello vincente proposto qui dalla nostra società negli ultimi anni, che ha garantito ai cittadini una rete con prestazioni e livelli di velocità e affidabilità a prova di futuro"

"Il rinnovo è propedeutico ad un nuovo investimento, con cui intendiamo rafforzare il nostro contributo nel trasformare Torino in una vera Smart City, e per questo proseguiremo anche il progetto Riconnessioni, sottoscritto con la Fondazione per la Scuola Compagnia di San Paolo, per portare la fibra ottica in 350 scuole della città e dell`hinterland. Oggi per Open Fiber comincia una nuova sfida - conclude l`Ingegner Garrone - per confermare Torino come la seconda città più cablata d`Italia dopo Milano, in un momento storico che vede la fibra ottica e la banda ultra larga sempre più fattori determinanti per il futuro del Paese, oltreché delle telecomunicazioni", conclude Garrone.

In 3 anni Open Fiber ha portato la fibra a 350mila unità immobiliari con investimento pari a 120 milioni di euro.