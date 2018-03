Fastweb Digital Academy: 1.600 opportunità lavorative in 18 mesi

Milano, 22 mar. - In un anno e mezzo di attività Fastweb Digital Academy, scuola per le nuove professioni digitali nata dalla collaborazione tra la Fondazione Cariplo e Fastweb, ha creato 1.600 opportunità di lavoro e oggi rilancia con nuovi corsi che debutteranno a partire dalla fine di marzo dedicati ai giovani in cerca di prima occupazione, alle piccole e medie imprese e alle donne. È inoltre previsto che alle attuali sedi di Milano e Palermo si aggiungano, entro l'anno, quelle di Pescara e Bari. Nei primi 18 mesi di vita sono state organizzate 84 classi e 40 corsi diversi, interamente gratuiti, e rivolti a giovani tra i 20 e i 40 anni, per un totale di 3.200 ore di formazione, in collaborazione con i partner Cefriel, Digital Bros Game Academy, Forge Reply, Iab, Maad, Oracle Accademy, P&B e WeMake.

I nuovi corsi si rivolgono, in particolare, ai giovani con lezioni di Personal Branding, Introduzione a Java, 3D Modelling for design, Digital Fashion, Information Security, Game Design per il patrimonio culturale e Digital Marketing and Communication. Un'attenzione specifica è stata rivolta anche alle Pmi e al loro bisogno di colmare il gap di conoscenze digitali per poter continuare a essere competitive sui mercati. All'universo femminile e invece dedicato il corso Millennial Mentoring in cui giovani donne, native digitali, verranno formate per insegnare a donne over 40 a utilizzare i social media per comunicare se stesse e a valorizzare la propria presenza online.

"Il divario che due anni fa l'Italia aveva rispetto ad altri Paesi europei sulla banda ultra larga si è ridotto con una politica di investimenti sulla fibra - ha osservato il Chief Institutional & External Relations Officer di Fastweb, Sergio Scalpelli - per cui oggi siamo salito al settimo posto in Europa. Abbiamo avuto un recupero importante, ma scontiamo ancora, rispetto a Paesi a noi comparabili, un ritardo significativo nella cultura digitale, che cammina ancora troppo lentamente e ci vede ancora al 27esimo posto. Questa iniziativa incrocia perfettamente la questione di ridurre il gap e porta occasioni di lavoro. C'è infatti il pericolo di nuove forme di esclusone, è una sfida enorme per il Paese".