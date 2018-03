Samsung Pay da oggi disponibile in Italia: si paga via smartphone

Milano, 22 mar. - Samsung Electronics ha annunciato la disponibilità in Italia a partire da oggi del sistema di pagamento elettronico Samsung Pay. Presentato alla Samsung Arena di Milano alla presenza del viceministro dell'Economia e delle Finanze Luigi Casero e insieme alle banche partner del servizio, Samsung Pay consente di pagare da smartphone e fare acquisti praticamente in qualsiasi esercizio commerciale che accetta le carte di credito, di debito o prepagate. Il servizio Samsung Pay supporta sia la tecnologia Nfc (Near Field Communication), sia Mst (Magnetic Secure Transmission) e funziona con quasi tutti i terminali di pagamento e con i circuiti di pagamento aderenti. Le tre parole d'ordine del servizio sono semplicità, sicurezza e la possibilità di pagare ovunque.

Secondo i dati del nuovo studio dell'Osservatorio Mobile Payment & Commerce della School of Management del Politecnico di Milano, nel 2017 in Italia i pagamenti digitali con carta sono aumentati di oltre il 10%, raggiungendo i 220 miliardi di euro; i pagamenti tramite smartphone e tablet pc continuano a fare la parte da leone nel settore dei New Digital Payment. Inoltre, i Mobile Proximity Payment, i pagamenti effettuati presso i punti vendita attraverso gli smartphone, hanno avuto una vera e propria impennata: nel 2017 si sono registrati oltre 70 milioni di transato, in netta crescita rispetto ai 10 milioni scarsi del 2016. Si stima che nel 2020 il transato potrebbe valere dai 3,2 ai 6,5 miliardi di euro. In questo contesto, Samsung Pay è stato progettato per rendere i pagamenti tramite smartphone sicuri, semplici e convenienti.

I partner del servizio sono Bnl, CheBanca!, Intesa Sanpaolo, Banca Mediolanum, Unicredit, Mastercard, Visa, Nexi e Sia.

"Dopo il recente lancio di Galaxy S9 e S9+, Samsung introduce da oggi un altro servizio innovativo che contribuirà a rendere più semplice la vita degli utenti dei nostri prodotti - ha dichiarato Carlo Barlocco, presidente di Samsung Electronics Italia - siamo convinti che il lancio in Italia di Samsung Pay contribuirà alla trasformazione del rapporto degli italiani con il denaro in direzione di quella 'cashless society' di cui si parla ormai da tempo e che in alcuni paesi è già una realtà capace di apportare benefici concreti al sistema paese nel suo complesso grazie anche al fatto di rendere la gestione del denaro totalmente trasparente".