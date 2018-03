Borsa, Estra presenta domanda ammissione a quotazione

Roma, 22 mar. - Estra, uno degli operatori leader nel Centro Italia nel settore della distribuzione e vendita di gas naturale, ha presentato oggi a Borsa Italiana S.p.A. la domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario ("MTA"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, ove ne ricorrano i presupposti, sul segmento STAR.

Estra - si legge in un comunicato - aveva inoltre già presentato a Consob il 12 marzo scorso richiesta di autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo.

L`operazione prevede un`offerta al pubblico indistinto in Italia ed un collocamento istituzionale riservato agli investitori qualificati in Italia ed agli investitori istituzionali esteri.

I Global Coordinators dell`Offerta Globale sono Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), BNP Paribas e UniCredit Corporate & Investment Banking, che agisce in qualità di Responsabile del Collocamento. Banca IMI ricopre anche il ruolo di Sponsor.

Kon Group è il business and financial Advisor della Società per la quotazione.

Il consulente legale incaricato da Estra è White & Case LLP, mentre Shearman & Sterling LLP agisce in qualità di consulente legale dei Global Coordinators. Per gli azionisti venditori, i consulenti legali sono Studio Merusi (per Intesa), Studio Olivetti Rason (per Coingas) e Commercialista Parenti (per Consiag). La società incaricata della revisione legale è EY S.p.A.

Il Gruppo Estra, tra gli operatori leader nel Centro Italia nel settore della distribuzione e vendita di gas naturale, attivo altresì nella vendita di energia elettrica, nasce nel 2010 dall`aggregazione di tre multiutility toscane a capitale pubblico (Consiag S.p.a., Intesa S.p.a. e Coingas S.p.a.). A fine 2017 è entrata a far parte della compagine azionaria anche Multiservizi S.p.a., multiutility di Ancona a capitale pubblico. Sono pertanto soci indiretti di Estra 141 Comuni delle province di Ancona, Arezzo, Firenze, Grosseto, Macerata, Pistoia, Prato e Siena.

Il Gruppo Estra opera, attraverso società controllate, in joint venture e collegate, prevalentemente nelle regioni Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania e Calabria ed è attivo nella distribuzione, vendita e approvvigionamento di gas naturale, nella distribuzione e vendita di gpl, nella vendita e approvvigionamento di energia elettrica, nonché nelle telecomunicazioni, nella progettazione e gestione di servizi energetici e nella produzione di energia da fonti rinnovabili.