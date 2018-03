Ferrovie, Indra e Greenrail insieme per svilupp traversine smart

Roma, 22 mar. - Indra, una delle principali società di tecnologia e consulenza nel mondo, e Greenrail, una startup italiana specializzata nella produzione di traverse ferroviarie eco-sostenibili, hanno firmato oggi un accordo di collaborazione per lo sviluppo congiunto di prodotti e sistemi tecnologici innovativi per il settore del trasporto ferroviario.

Nei prossimi mesi, Indra e Greenrail studieranno la fattibilità tecnica ed economica dello sviluppo di un modello innovativo di traversa sostenibile e smart, in grado di raccogliere, elaborare e inviare in tempo reale dati sulla situazione dei binari e dei treni ai centri di controllo del traffico ferroviario. L'integrazione delle traverse sostenibili di Greenrail con i sistemi avanzati di Indra apre le porte a nuove funzionalità di manutenzione predittiva, con impatti sui risparmi dei costi di installazione e di energia e sul miglioramento della sicurezza.

Tra gli obiettivi dell'accordo emerge anche lo sviluppo congiunto di altre soluzioni e prodotti per il settore ferroviario, nonché l'attuazione di progetti pilota per clienti e centri di ricerca e sviluppo. Entrambe le società valuteranno l'applicabilità della tecnologia Greenrail come complemento alle soluzioni più avanzate di Indra per il trasporto ferroviario; scambieranno le conoscenze e diffonderanno i risultati raggiunti in pubblicazioni, convegni e altri eventi.

L'accordo di collaborazione è stato guidato da Indraventures, l'iniziativa di Indra per rafforzare il rapporto con start-up, spin-off, università e imprenditori. I responsabili di Indraventures e del mercato dei trasporti di Indra, hanno particolarmente apprezzato l'alto potenziale di Greenrail, che ha già brevetti in 80 paesi e si è posizionata come il first mover nel mercato delle traverse di nuova generazione.

"L'innovazione è una parte fondamentale della nostra strategia come azienda tecnologica leader. Abbiamo creato un modello di open innovation che ci consente di collaborare con aziende in grado di fornirci elementi differenzianti e di arricchire la nostra offerta rafforzando la propria leadership. Dopo aver analizzato più di 500 startup nell'ultimo anno, possiamo dire che il modello funziona, portando a risultati positivi come quelli che ci aspettiamo da questo accordo con Greenrail ", ha sottolineato Manuel Ausaverri, direttore Innovazione e Strategia di Indra, in occasione della firma.

"La firma di questo importante accordo segna per Greenrail un passaggio strategico fondamentale verso la costruzione di una partnership internazionale, in una prospettiva di miglioramento delle performance e sviluppo di tecnologie innovative con uno dei leader mondiali nello sviluppo di soluzioni tecnologiche nel settore del trasporto, quale è Indra. I sistemi Solar e Linkbox di Greenrail saranno la parte integrante delle soluzioni Indra, per una maggiore efficienza energetica ed un miglioramento della sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria", ha dichiarato Giovanni De Lisi, CEO & Founder di Greenrail.