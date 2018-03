Governo, Zanda: impossibile governare con M5S

Roma, 22 mar. - Luigi Zanda, capogruppo uscente del Pd al Senato esclude un governo Pd-Cinque Stelle e in un'intervista al Corriere della sera spega: "I Cinque Stelle credo di conoscerli bene, dopo una legislatura da capogruppo pd al Senato. Ci siamo contrastati in modo duro ma rispettoso. Da loro però ci separano differenze di fondo: la visione internazionale: loro hanno una dichiarata simpatia per il modello Putin, che non è certo il nostro. La concezione della democrazia: loro sono per la democrazia dei clic, noi per quella rappresentativa. L`idea di partito: loro sono un`emanazione della Casaleggio&Associati, noi vorremmo una legge per applicare l`articolo 49 della Costituzione che impone ai partiti la democrazia interna. Il rapporto con l`Unione europea: noi la vorremmo più integrata, loro sono nazionalisti. Il bilancio dello Stato: per noi è fondamentale l`equilibrio tra entrateeuscite, per loro no".

Quindi l'ipotesi più probabile secondo Zanda è "un accordo tra estremisti: Cinque Stelle e Lega, forse seguita da Forza Italia. Anche se non farà certo il bene del Paese".

Quanto a un suo incarico Zanda chiarisce: "Per cinque anni mi sono speso per sostenere i tre governi, far concludere la legislatura, tenere unito il gruppo del Pd. Ora escludo in modo categorico di rifare il capogruppo". Chi sarà il suo successore? Marcucci? "Marcucci è un ottimo senatore, che può avere anche cariche istituzionali".

"Per i nostri capigruppo di Camera e Senato, e per le eventuali cariche istituzionali spettanti al Pd, è necessario trovare un serio equilibrio politico nel partito. Non è pensabile che i due capigruppo rappresentino solo l`anima renziana del Pd", perchè "il Pd non si può permettere spaccature. È il momento dell`unità vera e condivisa", conclude il capogruppo uscente.