Toys R Us: morto il fondatore Charles Lazarus, aveva 94 anni

New York, 22 mar. - E' morto a 94 anni Charles Lazarus, fondatore di Toys R Us. Per una casualità, il fondatore della nota catena di negozi di giocattoli finita in bancarotta è venuto a mancare lo stesso giorno in cui sarebbe dovuta iniziare la liquidazione della merce in tutti gli store Usa. Chi si è presentato davanti ai negozi, ha trovato cartelli che dicevano che l'iter è stato posticipato "per circostanze al di fuori del nostro controllo".

La società ha postato un tweet per annunciare la scomparsa del 94enne: "Ci sono stati molti momenti tristi per Toys R Us nelle ultime settimane, nessuno più straziante delle notizie odierne sulla morte del nostro amato fondatore, Charles Lazarus. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la famiglia di Charles e i suoi cari".

Il gruppo, la scorsa settimana, ha annunciato la chiusura (o vendita) di tutti i 735 negozi statunitensi, mettendo così a rischio le posizioni di circa 30.000 dipendenti. L'azienda ha già iniziato a chiudere le sue attività nel Regno Unito mentre tratta con potenziali acquirenti in Canada, Asia ed Europa centrale.

Charles Lazarus ha iniziato a vendere mobili per bambini in un negozio a Washington DC subito dopo la Seconda guerra mondiale. A 25 anni nel 1948 fondò l'azienda. Nel 1957 aprì il suo primo negozio di giocattoli, una sorta di supermercato con un vasto assortimento di articoli, separati per categorie sugli scaffali. Il nome del negozio era appunto Toys "R" Us, con una R al rovescio perché doveva sembrare il disegno di un bambino. La società è stata quotata in borsa nel 1978 e in breve tempo è diventata un colosso, passando da un miliardo di utili all'inizio degli anni '90 fino a 11 miliardi.

Nel tempo l'azienda ha perso appeal a causa della concorreza di grandi rivenditori come Walmart e Target. Charles Lazarus aveva lasciato l'azienda - di cui è stato Ceo fino al 1994 - vent'anni fa.