Nike chiude terzo trimestre in perdita, pesa riforma ... -2

New York, 22 mar. - In Europa, Medio Oriente e Africa il fatturato è stato di 2,3 miliardi (+19%); nell'area Greater China i ricavi sono stati di 1,33 miliardi (+24%) e nell'Asia Pacifico le vendite sono state di 1,26 miliardi (+13%).

I ricavi legati al solo marchio Nike sono saliti del 4% annuo a 8,5 miliardi di dollari. Le vendite del marchio Converse sono invece calate dell'8% a 483 milioni di dollari, colpa soprattutto del calo in Nord America.

In una nota il Ceo Mark Parker ha posto l'accento sulla ripresa in corso nel mercato di riferimento. "Mentre chiudiamo il terzo trimeste, vediamo un cambio di rotta significativo del trend in Nord America". Nel periodo, le scorte sono salite del 9% a 5,4 miliardi, "per via soprattutto del rafforzamento della domanda globale". I margini sono scesi di 70 punti base al 43,8% per via di cambi sfavorevoli, "parzialmente controbilanciati da costi più bassi dei prodotti".

In attesa della trimestrale, arrivata a mercati americani ormai chiusi, il titolo Nike aveva perso il 2,91% a 64,42 dollari. Nel dopo mercato ha guadagnato il 5%. Da inizio anno ha aggiunto il 3% e negli ultimi 12 mesi il 19,5%.