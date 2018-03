Camere,Toninelli: M5s non può accettare incontro con Berlusconi

Roma, 22 mar. - Il Movimento 5 stelle non accetta che per dare il via libera ad un accordo sulle presidenze delle Camere ci debba essere un incontro dei "leader" delle forze politiche al quale partecipa anche Silvio Berlusconi. Lo ha spiegato ai giornalisti Danilo Toninelli, capogruppo 5 stelle al Senato, al termine del vertice di questa sera con tutte le forze presenti in Parlamento.

Il centrodestra, ha detto, ha "chiesto di legittimare Berlusconi, che non ha avuto la legittimazione del popolo italiano e non può porre come condizione l'incontro con Di Maio".

Per M5s "il centrodestra è una coalizione che ha un leader e noi parliamo con lui: non siamo disponibili ad un Nazareno bis. Oggi eravamo disposti a rinunciare a due vice presidenze, stasera poteva trasformarsi in un grande successo ma purtroppo non è stato così".