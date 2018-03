Nike chiude terzo trimestre in perdita, pesa riforma fiscale Usa

New York, 22 mar. - A causa della riforma fiscale approvata in Usa prima di Natale, Nike ha chiuso un trimestre inaspettatamente in perdita. Il colosso americano dell'abbigliamento sportivo continua inoltre a soffrire un contesto retail difficile e la competizione di rivali come Adidas, cosa dimostrata dal nono calo consecutivo dei margini di profitto.

Nei tre mesi terminati il 28 febbraio, Nike ha messo a segno una perdita di 921 milioni di dollari contro un profitto di 1,14 miliardi dello stesso periodo del 2017 (-181%). Al netto di voci straordinarie, che includono l'impatto della riforma fiscale per 1,25 dollari per azione, l'utile per azione è stato di 68 centesimi di dollaro; le attese degli analisti erano per profitti per azione di 53 centesimi. Nike ha spiegato che nel trimestre ha subito costi extra per due miliardi di dollari legati alla riforma voluta da Donald Trump.

In quello che il gruppo è stato il terzo trimestre fiscale del 2018, i ricavi si sono attestati a quota 8,98 miliardi di dollari, in rialzo del 7% da 8,43 miliardi dell'anno precedente. Il consenso era per 8,85 miliardi. In termini geografici, la regione del Nord America, quella di riferimento, ha continuato a soffrire registrando vendite per 3,57 miliardi (-6% annuo).

