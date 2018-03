La Russa: stallo perché M5s non vuole incontro con... -2

Roma, 22 mar. - Il veto M5s è inaccettabile, ha affermato La Russa. Certo, ha aggiunto, "non hanno avuto l'ardire di pronunciare la frase 'noi non accettiamo di incontrare Silvio Berlusconi. Hanno detto: non c'è bisogno, è una cosa parlamentare...".

In ogni caso "noi non accettiamo che qualcuno dica: voglio fare un accordo, ma non voglio incontrare il rappresentante di una forza politica. Silvio Berlusconi è stato, ed è, uno dei grandi leader del centrodestra nazionale e quindi lo riteniamo inammissibile.

"Per superare l'empasse", ha spiegato La Russa, si è tentato anche di accogliere la richiesta di M5s di avere i "nomi prima. Volevano una rosa di nomi. Bene, abbiamo detto, la possiamo fare anche tra un'ora, tra due ore. Riconvochiamoci, ma diteci che domattina c'è l'incontro dei leader che su quella rosa di nomi scelgono la soluzione. Ma non avevano delega per rispondere. Noi confidiamo che questa proposta possa essere accolta".

La Russa nega che siano state presentate rose di nomi: "Noi personalmente non abbiamo fatto nessun nome e non abbiamo preclusioni verso nomi normali che venissero proposti da altre forze politiche. La Lega ha fatto un nome, Romani, e M5s ha ribadito un criterio di preclusione verso persone che hanno procedimenti penali in corso".