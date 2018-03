La Russa: stallo perché M5s non vuole incontro con Berlusconi

Roma, 22 mar. - Sulla scelta dei presidenti delle Camere si è arrivati ad uno stallo perché M5s non accetta un incontro dei leader delle forze politiche, al quale parteciperebbe anche Silvio Berlusconi, per il via libera finale. Lo ha spiegato Ignazio La Russa di Fdi al termine del vertice che si è tenuto questa sera negli uffici M5s alla Camera.

"La soluzione che abbiamo trovato - ha spiegato - è rispettosa di tutti gli elettori e di tutte le forze politiche. Ecco perché non solo abbiamo indicato di quali partiti o coalizioni potrebbero essere i due presidenti, ma abbiamo anche garantito che alla terza forza (il Pd, ndr) sarebbe stato in ogni caso riconosciuto un vice-presidente sia alla Camera che al Senato".

Ma, ha chiarito, "tutto ha avuto un blocco perché non è stato consentito dai 5 stelle quella riunione definitiva dei leader che avrebbe fatto i nomi. E' un motivo che secondo noi è enfatizzato da chi non ha realmente la volontà di mettere al primo posto la soluzione di questo problema. Hanno una riserva mentale, secondo noi". La Lega, ha poi spiegato, aveva riproposto il nome di Romani per il Senato, incontrando ancora una volta il no dei 5 stelle.

(segue)