Sandberg (Facebook): lavoreremo duro per recuperare fiducia

New York, 22 mar. - "Lavoreremo duro per riuscire a recuperare la fiducia dei nostri utenti". Lo ha detto Sheryl Sandberg, direttore operativo di Facebook, dopo lo scandalo di Cambridge Analytica. "Stiamo rendendo le cose molto più trasparenti e siamo disposti a collaborare con gli enti di controllo", ha detto Sandberg nel corso di una intervista con Cnbc. "Non abbiamo compreso la gravità della questione", ha continuato Sandberg. Domenica il New York Times e l'Observer hanno svelato come Cambridge Analytica, società di consulenza che ha lavorato con la campagna elettorale di Donald Trump, ha usato i dati di milioni di utenti di Facebook per creare annunci politici mirati, cercando di spingere i cittadini a votare per Trump.