Pd: tutto fermo, veti e controveti tra M5s e centrodestra

Roma, 22 mar. - Il Pd si è mostrato "disponibile" al vertice tra tutte le forze politiche sui presidenti di Camera e Senato, ma il "gioco di specchi" e i "veti e contro-veti" tra M5s e centrodestra. Lo ha detto Maurizio Martina al termine del vertice che si è svolto nella sala Tatarella al palazzo dei gruppi della Camera.

Ha spiegato Martina: "Abbiamo constatato, ahimè, che il gioco dei veti e contro-veti ha bloccato ancora una volta questo lavoro". Emergono "i temi di fondo che stanno dividendo la coalizione di centrodestra, i 5 stelle. Avevamo chiesto uno scatto di responsabilità che purtroppo questa sera non c'è stato".

"Noi - ha concluso - non possiamo che ribadire che le istituzioni, scelte fondamentali come quelle dei presidenti di Camera e Senato, meritano un lavoro più responsabile, aperto. E non invece questo gioco di specchi che si è consumato anche stasera. Francamente questa sera abbiamo misurato il limite di un metodo voluto da altre forze e che non funziona. Non è all'altezza delle decisioni cruciali che il Parlamento deve compiere".