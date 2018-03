Renzi: da 4 anni persone a me vicine oggetto di indagini

Roma, 22 mar. - "Da quattro anni le persone a me vicine sono state oggetto di indagini di vario genere, di vario tipo. Molti di voi hanno seguito le vicende che hanno riguardato mio padre anche perché fortunatamente non sono molti i casi in cui pubblici ufficiali si rendono protagonisti di una operazione sistematica di falsificazione delle prove. Oggi mio padre ha deciso di scrivere una nota nella quale - urlando la sua innocenza, ma confessando la sua stanchezza - chiede di essere processato subito in tutti i procedimenti che lo riguardano. Processato in tribunale, non sui giornali. La sua tesi è: prima si fa il processo, prima viene fuori la verità". E' quanto scrive Matteo Renzi nella sua Enews.