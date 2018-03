Usa, sabato a Washington la marcia degli studenti contro le armi

New York, 22 mar. - Centinaia di studenti stanno viaggiando dalla Florida a Washington per partecipare alla manifestazione di sabato a Washington contro la violenza delle armi, tema ritornato al centro dell'attenzione negli Stati Uniti dopo la strage di Parkland Florida, avvenuta il 14 febbraio. Nella sparatoria all'interno di una high school di Parkland, in Florida, sono morte 17 persone.

March For Our Lives si svolgerà sabato non solo a Washington ma anche in altre città americane. L'obiettivo è quello di fare ancora più pressione sul Congresso e sul presidente Donald Trump affinché siano approvate leggi più dure sul porto d'armi negli Stati Uniti. Trump, dopo le promesse iniziali, sembra non stia facendo nulla per dare una risposta al problema. Secondo le previsioni la marcia di sabato sarà la più grande della storia americana in riferimento alle armi.