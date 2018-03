Siria, Renzi: Afrin come Srebrenica, un silenzio vergognoso

Roma, 22 mar. - "L`immagine su cui apriamo questa enews è drammatica e tenerissima. Si tratta di un bimbo siriano, profugo come la sua famiglia. In marcia verso la salvezza. La vicenda siriana è molto complicata, come tutti sappiamo. Lasciatemi però spendere una parola per Afrin, città curda che per settimane è stata sotto assedio nel silenzio della comunità politica internazionale. Un silenzio vergognoso". E' quanto scrive Matteo Renzi nella sua Enews.

"I curdi che vengono massacrati ad Afrin sono lo stesso popolo che ha liberato Kobane dai tagliagole dell`Isis. Un giorno la comunità internazionale dovrà giustificare il proprio silenzio su Afrin come ha provato a giustificare, invano, il silenzio di Srebrenica oltre vent`anni fa - sottolinea -. Da presidente di turno dell`Unione Europea nell`agosto 2014 sono stato a Erbil a dire grazie a chi stava iniziando a combattere contro il Daesh dopo la disfatta di Mosul. Oggi mi piacerebbe sentire una parola più forte di condanna per ciò che sta accadendo. Garantisco: la vicenda di Afrin è molto più seria dell`elezione di un vicepresidente della Camera".