Roma, 22 mar. - "La coalizione di centrodestra è unita e coesa su un candidato per la presidenza del Senato, che è Paolo Romani. I 5 Stelle invece fanno un passo avanti e due indietro e si dimostrano così, ancora una volta, inaffidabili. In questa situazione ci vogliono pragmatismo, responsabilità e continuità per far sì che si possa iniziare a risolvere i problemi del Paese, a cominciare da quelli del Sud". Lo ha dichiarato al Tg3 il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto.